Командира группы спецназа лейтенанта Руслана Усманова, погибшего на Украине, похоронили в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 июля в Рязани похоронили лейтенанта Руслана Усманова, погибшего во время специальной операции на Украине. Служил офицер в должности командира группы специального назначения в/ч 55433 (Новосибирск).

Проститься с военнослужащим пришли родные, близкие, друзья офицера, а также чиновники, ветераны и другие.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области похоронили погибших военных Егора Сизых и Алексея Андреева (читать подробнее).

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