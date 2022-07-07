Командира группы спецназа лейтенанта Руслана Усманова, погибшего на Украине, похоронили в Рязани.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
7 июля в Рязани похоронили лейтенанта Руслана Усманова, погибшего во время специальной операции на Украине. Служил офицер в должности командира группы специального назначения в/ч 55433 (Новосибирск).
Проститься с военнослужащим пришли родные, близкие, друзья офицера, а также чиновники, ветераны и другие.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области похоронили погибших военных Егора Сизых и Алексея Андреева (читать подробнее).
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