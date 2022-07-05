Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 12:40

В Рязанской области похоронили погибших военных Егора Сизых и Алексея Андреева

Это десантники, участники так называемой специальной военной операции на территории Украины
Антон КОНОВАЛОВ

5 июля в Рязани и Рязанском районе похоронили двух военнослужащих, погибших в боевых действиях на территории Украины. Гвардии младший сержант Егор Сизых и гвардии рядовой Алексей Андреев - это участники так называемой специальной военной операции.

Уточняется, что оба молодых человека проходили службу в 137-м гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч 41450): Егор Сизых - снайпером стрелкового взвода, Алексей Андеев - стрелком-оператором парашютно-десантной роты.

«Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей», - говорится в сообщении, распространенном областным правительством.