В Рязанской области похоронили погибших военных Егора Сизых и Алексея Андреева

5 июля в Рязани и Рязанском районе похоронили двух военнослужащих, погибших в боевых действиях на территории Украины. Гвардии младший сержант Егор Сизых и гвардии рядовой Алексей Андреев - это участники так называемой специальной военной операции.

Уточняется, что оба молодых человека проходили службу в 137-м гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч 41450): Егор Сизых - снайпером стрелкового взвода, Алексей Андеев - стрелком-оператором парашютно-десантной роты.

«Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей», - говорится в сообщении, распространенном областным правительством.