В Рыбном в очередной раз сменился глава – им стал управляющий делами администрации Юрий Зиновьев

В Рыбном местный Совет депутатов никак не определится с кандидатурой на пост главы райцентра. Во вторник, 4 июля, народные избранники в третий раз поменяли мэра – на сей раз им стал управляющий делами администрации Юрий Зиновьев. Согласно опубликованному решению Совета депутатов, к временному исполнению обязанностей главы чиновник приступил с 5 июля.

Другим документом народные избранники досрочно прекратили полномочия предыдущей врио – консультанта отдела по общим вопросам Галины Наумовой, которую назначили ровно месяц назад – 7 июня. Сколько на своем посту продержится новый временный глава Рыбного, покажет время.

Чехарда с главами администрации началась в райцентре в конце мая, когда местный Совет депутатов отправил в отставку Галину Михайлицину, назначив на ее место зама Игоря Клюева. Однако вместо того, чтобы передать руководство преемнику, она сделала ход конем и уволила его. Депутатам в спешке пришлось сажать в кресло главы еще одного сотрудника мэрии – специалиста общего отдела Галину Наумову (читать подробнее).