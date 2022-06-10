Большой переполох: за несколько дней у администрации Рыбного было три главы

6 июня у Галины Михайлициной был последний день в статусе врио главы администрации Рыбного. Вместо передачи полномочий она уволила Игоря Клюева. Фото: администрация города Рыбное и издательство "Пресса".

В последние дни город Рыбное внезапно стал поставщиком самых экстраординарных политических новостей Рязанской области. 31 мая 2022 года на заседании Совета депутатов с начальницы общего отдела Галины Михайлициной сняли полномочия врио главы местной администрации. 6 июня она, если исходить из этого решения, должна была отработать последний день в прежнем статусе и передать руководство заместителю главы Игорю Клюеву, но вместо этого сделала ход конем и… уволила его. Об этом «КП-Рязань» ранее сообщил осведомленный источник.

В результате 7 июня в Рыбном созвали экстренное заседание Совета депутатов, на котором также решили поприсутствовать представители областного правительства. В результате назначен другой руководитель - специалист общего отдела Галина Наумова, работавшая ранее в структуре ФСИН.

БЫЛ ЛИ КВОРУМ?

Галина Михайлицина, судя по ее же действиям, не признает решение депутатов о снятии с нее полномочий врио главы администрации. Возможность высказать свою точку зрения корреспондент «КП-Рязань» предоставил ей дважды - в личном разговоре и через секретаря, но Галина Геннадьевна предпочла воздержаться от комментариев. Со скепсисом по поводу правомочности упомянутого решения выступал только информационный портал rybnoe.net и его Telegram-канал, который с немалой долей вероятности как раз ретранслировал позицию Михайлициной.

Дело в том, что в Совет депутатов Рыбновского городского поселения, согласно Уставу, избирается 15 человек. Однако, так как два депутата ранее покинули Совет, фактически в его составе теперь значатся 13 человек. 31 мая на заседании присутствовали семь из них, то есть больше половины из актуального числа избранных депутатов, и все они проголосовали за досрочное прекращение полномочий врио главы администрации Галины Михайлициной. Они же назначали Клюева и Наумову.

Спор идет: считать кворумом 7 или 8 человек.

«БЫСТРО ПОКИНУЛА ЗАСЕДАНИЕ»

В Совете депутатов корреспондента «КП-Рязань» заверили, что протеста по поводу правомочности решения не поступало ни от прокуратуры, представитель которой присутствовал на заседании, ни от вышестоящих органов власти. Соответственно, оно имеет силу. В пресс-службе прокуратуры Рязанской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли - по-видимому, позиция госоргана пока не сформирована.

Как утверждает председатель Совета депутатов Сергей Губанов, Галина Михайлицина приходила на заседание 31 мая, но затем ретировалась:

- Она была уверена, что у нас не будет кворума. Когда было объявлено, что кворум имеется и будет вестись видеозапись, она тут же встала и быстро покинула заседание Совета. Видимо, ей было неудобно отвечать на вопросы, которые мы ей адресовали. Потому что депутаты, конечно, пришли с полным набором вопросов и хотели, чтобы Галина Геннадьевна их осветила, - делится своей версией глава муниципального образования.

Сергей Губанов в разговоре отметил, что один из первых вопросов - «нецелесообразное, неэффективное использование бюджетных средств». Например, он вместе с депутатом Аленой Храмовой обратил внимание, что Михайлицина якобы инициировала проведение госзакупок сомнительной эффективности, расходы на которые не предусмотрены в бюджете на 2022 год.

В качестве примера собеседники привели две закупки: на аренду рекламных щитов для размещения «рекламно-информационных материалов социальной направленности» за 200 тыс. рублей (в итоге не состоялась) и очень крупную для местной казны - на «обеспечение зрительного и слухового комфорта зон пребывания населения» за 725 тыс. рублей.

Вы поняли, что это? Вот и мы поначалу - нет. Физически по конкурсной документации это 15 уличных колонок и 15 многоцветных прожекторов с сопутствующим оборудованием для установки в парке у реки Дубянки.

Ремарка от автора: думается, что в парк многие приходят за единением с природой, в том числе через ее естественные звуки, за тишиной и покоем, отдыхом от повседневной суеты. Как с этим соотносится «акустическая система для музыкального сопровождения»?

Вот и некоторые депутаты посчитали, что для бюджета Рыбного есть более насущные потребности и такие траты нужно, как минимум, обсуждать. К тому же в остальных случаях они нередко слышали от администрации «денег нет».

Председатель Совета депутатов Сергей Губанов и депутат Алена Храмова объяснили свою позицию. Галина Михайлицина от комментариев отказалась.

ИЗ ОБЕЩАННЫХ ДЕНЕГ - НИ КОПЕЙКИ

Как раз насущных потребностей касался другой вопрос - финансового и имущественного обеспечения рыбновского МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс». Ее директор Татьяна Поддубная обратилась в Совет депутатов с письмом, где перечислила основные проблемы. Письмо есть в распоряжении редакции.

Поддубная пишет, что крыльцо с навесом в аварийном состоянии, канализация не работает, санузлы и душевые нуждаются в ремонте, окна - в замене, местами проваливается пол, нет инвентаря и оборудования для уборки помещений и стадиона. Вдобавок в декабре 2021-го решено было передать благоустроителям для уборки снега драгоценный мини-погрузчик Bobcat, который до сих пор не возвращен, а к его техническому состоянию есть вопросы.

- Если говорить о МБУ «СОК», в бюджете на 2022 год было выделено на ремонтные работы 2,1 млн рублей. По прошествии пяти месяцев фактически ни копейки на ремонт направлено не было, только выплачивалась заработная плат, - комментирует Сергей Губанов.

И без того плачевное состояние спортивно-оздоровительного комплекса усугубляется отсутствием финансирования. Хотя, если верить депутатам, в бюджете заложены 2,1 млн рублей.

Он отметил, что на ремонт душевой и туалета требуется 280 тыс. рублей, но администрация предпочла задуматься об аренде рекламных щитов.

Еще одной каплей, по словам Губанова, стало решение Арбитражного суда Рязанской области дела по иску ООО «Водоканал Плюс» к Рыбновскому городскому поселению от 6 мая 2022 года о взыскании 10,3 млн рублей - задолженности за фактически оказанные услуги по водоотведению. Администрация Рыбного на решающее заседание никого не прислала, но, нужно отметить, уже обратилась с апелляционной жалобой.

- Эти обстоятельства мы сочли достаточными, чтобы выразить Галине Геннадьевне недоверие, принять решение о прекращении полномочий и назначении нового руководителя, - резюмировал председатель Совета депутатов.

Отдельно Сергей Губанов подчеркнул, что Совет депутатов ни в коем случаев не противостоит администрации, а, напротив, поддерживает «практически все» ее инициативы и желает продуктивной совместной работы. При этом депутаты, особенно после ряда уголовных дел против руководителей администрации, намерены строже контролировать эффективность расходов бюджета.

Напомним, в апреле 2021 года по подозрению в приготовлении к даче взятки задержали на тот момент главу администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. В октябре 2021 предшественника Полукарова Михаила Панфилова осудили за превышение должностных полномочий.

ОТ РЕДАКЦИИ

Надеемся, что Галина Михайлицина все-таки решится обнародовать свою позицию от собственного имени. Редакция «КП-Рязань» готова ее выслушать и изложить.