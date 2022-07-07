44-летняя рязанка Любовь Толкалина снялась в эротической сцене культового сериала

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА.

В начале июля на сервисе «Кинопоиск» состоялась премьера четвертого сезона культового российского сериала «Мажор». В полюбившемся многим проекте – кстати, «Мажор» - первый отечественный сериал, права на который купил Netflix – роль психотерапевта сыграла рязанка Любовь Толкалина.

В первой серии нового сезона (премьера второй серии состоится 9 июля) уроженка Ермишинского района отметилась эротической сценой с Павлом Прилучным. В кадре героиня Толкалиной делает своему партнеру комплимент «… ты в прекрасной форме». На самом деле в прекрасной форме находится сама Любовь Толкалина, которая в феврале этого года отметила свое 44-летие.

Напомним, что Любовь Толкалина родилась, по ее словам, в деревне Савватьма Ермишинского района, хотя в свидетельстве о рождении у нее записана другая рязанская деревня.