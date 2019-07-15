2019-07-15T12:06:29+03:00
Звезды

Актриса Любовь Толкалина устроила солнечную фотоссесию в рязанских полях

Героиня многих фильмов выложила фотографии в своем Instagram
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Любовь Толкалина часто приезжает на свою малую родину в Рязанскую область.Любовь Толкалина часто приезжает на свою малую родину в Рязанскую область.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актриса Любовь Толкалина устроила фотоссесию в рязанских полях и выложила снимки в Instagram. Все фотографии сделаны в районе села Савватьма Ермишинского района, где проживают родители актрисы.

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Это поле никогда не видело своего отражения... это несправедливо, подумала я. Ведь оно удивительно красивое. и меняет цвет, как море... теперь с этим покончено....#путеводныетемперы
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«Это поле никогда не видело своего отражения. Это несправедливо, подумала я. Ведь оно удивительно красивое, и меняет цвет, как море... теперь с этим покончено», - подписала Любовь Толкалина одну из фотографий.

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Немного неба этого я заберу с собой
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Подписчики актрисы восхитились снимками: «Наша Савватьма своей красотой прославилась благодаря вам на многие версты. Как же вы ее видите по-особенному, сквозь призму какой-то своей нереальности!»

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Ну, и чтобы закрыть тему с полевым романом , отражениями и Воскресеньем , потому что завтра будет уже совсем другая жизнь, какая увидим.....- вот в ленту вам немного Венецианова.... Багровый и белый пришли в мои песни. Мы здесь не ради парада. Мы стоим вместе и падаем вместе; И я буду петь тебе, если ты будешь рада; Если ты будешь рада. По пояс в траве босыми ногами. Вот, мы пришли мы танцуем с Богами. Небо и земля вот наша доля! Нам дали вольную поутру в поле.
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Полная утренняя иллюминация! эту картинку я посвящаю моим родителям. Татьяне Фёдоровне и Николаю Павловичу. мамуль- папуль, привет
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Еще одна солнечная фотография Любови Толкалиной
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Любовь Толкалина в рязанских полях
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ИСТОЧНИК KP.RU

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