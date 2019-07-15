Актриса Любовь Толкалина устроила солнечную фотоссесию в рязанских полях

«Это поле никогда не видело своего отражения. Это несправедливо, подумала я. Ведь оно удивительно красивое, и меняет цвет, как море... теперь с этим покончено», - подписала Любовь Толкалина одну из фотографий.
Ну, и чтобы закрыть тему с полевым романом , отражениями и Воскресеньем , потому что завтра будет уже совсем другая жизнь, какая увидим.....- вот в ленту вам немного Венецианова.... Багровый и белый пришли в мои песни.
Мы здесь не ради парада.
Мы стоим вместе и падаем вместе;
И я буду петь тебе, если ты будешь рада;
Если ты будешь рада. По пояс в траве босыми ногами.
Вот, мы пришли мы танцуем с Богами.
Небо и земля вот наша доля!
Нам дали вольную поутру в поле.