Актриса Любовь Толкалина устроила солнечную фотоссесию в рязанских полях

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-15T12:06:29+03:00

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Актриса Любовь Толкалина устроила фотоссесию в рязанских полях и выложила снимки в Instagram. Все фотографии сделаны в районе села Савватьма Ермишинского района, где проживают родители актрисы.

tolkalinaliuba Это поле никогда не видело своего отражения... это несправедливо, подумала я. Ведь оно удивительно красивое. и меняет цвет, как море... теперь с этим покончено....#путеводныетемперы

«Это поле никогда не видело своего отражения. Это несправедливо, подумала я. Ведь оно удивительно красивое, и меняет цвет, как море... теперь с этим покончено», - подписала Любовь Толкалина одну из фотографий.

tolkalinaliuba Немного неба этого я заберу с собой

Подписчики актрисы восхитились снимками: «Наша Савватьма своей красотой прославилась благодаря вам на многие версты. Как же вы ее видите по-особенному, сквозь призму какой-то своей нереальности!»

tolkalinaliuba Ну, и чтобы закрыть тему с полевым романом , отражениями и Воскресеньем , потому что завтра будет уже совсем другая жизнь, какая увидим.....- вот в ленту вам немного Венецианова.... Багровый и белый пришли в мои песни. Мы здесь не ради парада. Мы стоим вместе и падаем вместе; И я буду петь тебе, если ты будешь рада; Если ты будешь рада. По пояс в траве босыми ногами. Вот, мы пришли мы танцуем с Богами. Небо и земля вот наша доля! Нам дали вольную поутру в поле.

tolkalinaliuba Полная утренняя иллюминация! эту картинку я посвящаю моим родителям. Татьяне Фёдоровне и Николаю Павловичу. мамуль- папуль, привет

tolkalinaliuba Еще одна солнечная фотография Любови Толкалиной

tolkalinaliuba Любовь Толкалина в рязанских полях

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ИСТОЧНИК KP.RU