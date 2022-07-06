Павел Малков рассказал, как планирует решать проблему грязного рязанского воздуха

В ходе прямого эфира 6 июля врио губернатора Павел Малков затронул экологическую тему. В частности, проблему неприятного запаха, вот уже несколько лет отравляющего жизнь рязанцам.

Врио главы области охарактеризовал ситуацию как «одну из самых непростых» и признался, что к ней власти «пока не подступились». Как и накануне на заседании регионального правительства, Малков отметил, что источников загрязнения воздуха в Рязани несколько. И это не только заводы и другие промышленные предприятия, но и объекты, где хранятся те или иные вещества, а также свалки.

С заводами-загрязнителями врио губернатора пообещал работать индивидуально. Он планирует встретиться с руководителями каждого предприятия, чтобы обсудить вопрос внедрения современных технологий очистки. Для этих целей можно привлечь федеральные инвестиции. Но предупредил, что процесс модернизации потребует времени.

- Это дорогие технологии, которые внедряются достаточно сложно и долго. С каждым предприятием надо наметить планы и открыто сказать, когда какие технологии будут внедряться, - сказал Малков.

Что же касается дополнительных источников неприятного запаха, то здесь Павел Малков предложил простое решение проблемы – закрыть. И привел пример свалки в Турлатове (читать подробнее).