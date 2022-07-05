После инцидента с беременной рязанкой в ГКБ №8 усилили контроль за информированием пациентов

После инцидента с беременной рязанкой, которую не пустили в больницу №8 с детьми, руководство лечебного учреждения усилило контроль за информированием пациентов о правилах оказания медицинской помощи. Такой ответ пришел из регионального минздрава на официальный запрос «КП-Рязань».

В ведомстве уточнили, что руководство ГКБ №8 провело совещание с представителями охранного предприятия, работающего в больнице. Также в лечебном учреждении заверили, что если бы женщине потребовалась экстренная помощь, то ее оказали бы незамедлительно. Но посетительница ничего о своей острой боли не сказала ни охраннику, ни референту главного врача.

Кроме того, в связи с изменением эпидситуации и соответствующим распоряжением федерального Роспотребнадзора в настоящее время условия по изменению санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях пересматриваются.