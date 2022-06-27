Телемедицина по-рязански: больница поставила диагноз женщине по записям с камер видеонаблюдения?

Беременной рязанке отказали из-за того, что она была с детьми. Приемное отделение ГКБ №8. Фото: сайт больницы.

Очень неоднозначный случай произошел в Рязани на прошлой неделе. К нам в редакцию обратилась беременная мать двоих детей, которой, по ее словам, отказали в медицинской помощи. 23 июня она почувствовала острую боль в животе. Для начала родов было еще рано, и она решила подстраховаться и сделать УЗИ. Когда боль немного утихла, она записалась по телефону на обследование и, прихватив с собой малышей, поехала в городскую клиническую больницу №8.

С детьми нельзя, и точка!

Однако, по рассказам рязанки, находящейся на 34-й неделе беременности, в лечебное учреждение ее не пустили. Охранник сообщил женщине, что дети являются разносчиками инфекционных заболеваний, поэтому с ними в больницу нельзя. Он дал телефон приемной главного врача Александра Мирова, однако и там женщине отказали в приеме, сославшись на внутренние правила. В итоге она была вынуждена уехать с детьми в другую больницу.

- Главной причиной отказа были дети. Из разговора я поняла, что если бы их со мной не было, то меня бы без проблем пустили, - поделилась с корреспондентом «КП-Рязань» будущая мама. - Из врачей ко мне никто не выходил, вопросы не задавали, осмотр, даже визуальный не провели. Да, я была взвинченном состоянии, как, наверное, и любая другая женщина в моем положении. У меня была боль, я испугалась, поэтому приняла решение ехать в больницу. Я позвонила – меня записали. Об ограничениях никто не предупреждал. Откуда я могла знать, что в эту больницу нельзя приезжать с детьми. Не могла же я их оставить одних.

Правила превыше всего

Как только об этой ситуации нам стало известно, мы сразу же обратились за комментарием к руководству лечебного учреждения. Там нам сообщили, что в больнице действует особый режим, запрещающий посещение больницы с детьми.

«Согласно законодательству об основах охраны здоровья граждан на территории Российской Федерации, одной из обязанностей пациента при получении медицинской помощи является соблюдение режима в лечебном учреждении. На данный момент посещения, в том числе с детьми, в ГКБ №8 запрещены (приказом главного врача №34а /4 от 03.04.2020 года), ослабления санитарно-эпидемиологического режима не было. Женщины могут получать платные медицинские услуги, но при условии соблюдения лечебно-охранительного режима в больнице, не нарушая прав других пациентов. Так как в больнице нет поликлинического отделения, условий для безопасного пребывания маленьких детей на территории больницы не предусмотрено. Они не могут быть допущены в кабинет, а оставлять их в коридоре небезопасно для самих малышей», - отметили в ГКБ, добавив, что информация об ограничительных мероприятиях размещена публично.

«Не было страдальческого выражения лица»

По итогам произошедшего в больнице провели свое мини-расследование и сделали вывод, что пациентка, скорее всего, преувеличила силу своих страданий.

«Утверждение о том, что пациентка обратилась с острой болью, не соответствует правде. Имеется видеозапись, на которой четко видно, что женщина спокойно перемещается по территории рядом с больницей с детьми, активно жестикулирует, ругается с охраной. У нее не было страдальческого выражения лица и вынужденного положения, характерного для больных с острой болью. Наша больница оказывает помощь при беременности только в сроке до 22 недель, свыше этого срока пациентка обращается в родильный дом, если ее что-то беспокоит. Если эта женщина ответственно относится к своему здоровью и здоровью будущего ребенка, регулярно наблюдается в женской консультации, она должна знать, что при сроке 34 недели при появлении болей она должна была сразу вызвать скорую помощь и обратиться в родильный дом. То, что женщина имела возможность предварительно записаться на обследование, собрать детей и самостоятельно добраться для проведения процедуры, говорит о том, что она не испытывал «острой боли», - считают в лечебном учреждении.

«Наглая, циничная ложь»

В этом ответе больше всего удивляет тот факт, что выводы о состоянии женщины были сделаны на основании видеозаписи. А замечание о том, что «у нее не было страдальческого выражения лица», нас весьма озадачило. Для того чтобы окончательно прояснить этот момент, наш корреспондент позвонил главному врачу больницы №8 Александру Мирову.

- Данная девушка или женщина злоупотребляет своим правом, нагло и цинично врет, поэтому это вопрос, скорее, о ее воспитании, - пояснил Александр Игоревич.

На вопрос, общался ли главный врач лично с этой пациенткой, чтобы сделать такой вывод, он ответил, что она к нему не обращалась.

- Если вы хотите поддерживать ложь, это ваше полное право, как средства массовой информации. Чем дольше эта ложь будет находиться в публичном доступе и поддерживаться вашим изданием, тем больше шансов на то, что мы будем защищать свою деловую репутацию. В том числе в суде, - заявил руководитель.

В конце разговора главный врач объяснил, что пришел к выводу о том, что рассказанная история является ложью, изучая обстоятельства дела.

- Я не собираюсь по случаю, который не стоит выеденного яйца, тратить свое время. Я не собираюсь доказывать, что человек говорит ложь. Но если в результате пострадает деловая репутация учреждения, я это объективно докажу и заставлю ее извиниться и приложу для этого достаточно много усилий, - заключил Александр Миров.

«Женщина на взводе может кричать и ругаться»

Оценивать действия врачей в данном конфликте трудно. С чисто человеческой точки зрения, с беременной поступили, как нам кажется, не совсем некорректно. А как насчет юридической? Для того чтобы получить независимое мнение об этой ситуации, не связанное ни с одной из сторон, мы обратились к уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной.

- По моему мнению, в данном случае больница, конечно, не права. Действия сотрудников лечебного учреждения были крайне непрофессиональными, и права этой женщины были нарушены. Тем более она находится на позднем сроке беременности, когда есть риск инвалидизации нерожденного ребенка и риск для здоровья женщины. Тем более делать вывод о состоянии женщины по записям видеокамер - это крайне непрофессионально. Если в больнице действуют ограничения, тогда просто наденьте на детей маски. В данном случае я бы посоветовала женщине обратиться в прокуратуру и в полицию, - прокомментировала «КП-Рязань» Наталья Леонидовна.

Она также добавила, что в данном случае лучше было сразу вызвать скорую помощь. Но и понять женщину она может:

- Мама испугалась, она приняла решение ехать в больницу, но там ей отказали. Естественно, она была на взводе, могла и кричать и ругаться с охраной, потому что она отстаивала свои права. Так что ее права в данном случае, по моему мнению, нарушены.

Вместо послесловия

Как бы то ни было, но случившаяся ситуация вызывает весьма противоречивые чувства. С одной стороны, внутренние правила больницы, которые, безусловно, необходимо соблюдать. С другой, случай, явно выходящий за рамки стандартных. Хорошо, что в этот раз все закончилось благополучно, женщина нашла выход из ситуации, сделала УЗИ, которое показало, что угрозы для здоровья и жизни ребенка и мамы нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для чистоты эксперимента мы решили обзвонить несколько лечебных учреждений, как частных, так и государственных. Легенда была такая - беременная женщина хочет сделать УЗИ, но ей не с кем оставить детей, может ли она приехать на процедуру с ними. И вот, что нам ответили.

Областной клинический перинатальный центр

- У нас не только на УЗИ, но и на прием к врачу можно приехать с детьми. Что же делать, раз ситуация такая и детей оставить не с кем.

Медицинский центр «Он клиник»

- Да, конечно, она сможет приехать на УЗИ с детьми. Пока женщина будет на процедуре, мы обязательно за ними присмотрим. Так что пусть не волнуется и приезжает.

Клиника «Мать и дитя»

- Конечно же, к нам можно приехать и с детьми. Когда маме будут делать УЗИ, они смогут ее подождать на ресепшене. С этим у нас никаких проблем нет.

Женская консультация №1

- С детьми она подъехать сможет, но вот только присмотреть за ними, к сожалению, некому. Понимаете, у каждого своя работа, а няньки у нас в штате нет. Если она возьмет с собой кого-то, кто приглядит за малышами, тогда можно и с детьми.