Неизвестная девушка сорвала цветы с клумбы в Рязани

В рязанском микрорайоне Приокском неизвестная девушка сорвала с клумбы цветы. Момент кражи, попавший на запись камер видеонаблюдения, был опубликован в социальных сетях.

«В Приокском районе города Рязани совершено преступление века…», - написано в сообщении.

На кадрах видно, как девушка робко стоит и осматривается. Мимо нее проходит парень, и после того как молодой человек удаляется, незнакомка подходит к клумбе и срывает букет.

К сожалению, подобные случаи в областном центре не редкость. Так, еще в 2019 году с крыльца салона красоты на улице Свободы исчезли 10 горшков с цветами. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники торговой точки увидели весь процесс – ранним утром цветы в несколько заходов утащила немолодая женщина.