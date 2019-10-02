Пожилая рязанка утащила с крыльца салона красоты 10 горшков с цветами

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-02T15:26:03+03:00

О существовании камер наблюдения она, видимо, и не знала

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В Рязани с крыльца салона красоты на улице Свободы исчезли 10 горшков с цветами. Сотрудники обнаружили пропажу, когда утром пришли на работу.

Как произошла кража, работники салона увидели своими глазами: видеокамера, установленная над дверью, скрупулезно записала весь процесс – ранним утром цветы, в несколько заходов, утащила немолодая женщина.

Посмотрев запись, руководство салона выложило ее ВКонтакте, сопроводив видео словами «Очень не красиво, пускай ей будет стыдно!». О муках совести незнакомки неизвестно, но запись, распространенную СМИ, увидели полицейские, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Взяв с видео изображение женщины, они опросили жильцов близлежащих домов. Те узнали соседку и подсказали, где она живет. В квартире 65-летней рязанки, той самой, что неожиданно для себя снялась в «кино», и нашли 10 горшков с цветами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Цветочная воровка. Рязань.

ИСТОЧНИК KP.RU