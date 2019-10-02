Пожилая рязанка утащила с крыльца салона красоты 10 горшков с цветами
В Рязани с крыльца салона красоты на улице Свободы исчезли 10 горшков с цветами. Сотрудники обнаружили пропажу, когда утром пришли на работу.
Как произошла кража, работники салона увидели своими глазами: видеокамера, установленная над дверью, скрупулезно записала весь процесс – ранним утром цветы, в несколько заходов, утащила немолодая женщина.
Посмотрев запись, руководство салона выложило ее ВКонтакте, сопроводив видео словами «Очень не красиво, пускай ей будет стыдно!». О муках совести незнакомки неизвестно, но запись, распространенную СМИ, увидели полицейские, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Взяв с видео изображение женщины, они опросили жильцов близлежащих домов. Те узнали соседку и подсказали, где она живет. В квартире 65-летней рязанки, той самой, что неожиданно для себя снялась в «кино», и нашли 10 горшков с цветами.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Цветочная воровка. Рязань.
ИСТОЧНИК KP.RU