Рязанские гаишники с мигалками доставили в больницу двухлетнего малыша

В Рязани сотрудники ГИБДД Сергей Доников и Дмитрий Захряпин помогли доставить в больницу двухлетнего малыша.

В Рязани инспекторы технического надзора областного управления ГИБДД помогли доставить в больницу двухлетнего малыша. На въезде в город о помощи их попросила женщина, которая была за рулем и заметила, что ее сыну стало плохо.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, капитан Сергей Доников и старший лейтенант Дмитрий Захряпин тут же приняли решение сопроводить автомобиль в Областную детскую клиническую больницу.

«Один из полицейских сел за руль машины, на которой ехала женщина, а напарник сопроводил их, включив на служебном транспорте проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал», - описали недавние события полицейские.

В результате мальчик своевременно получил медицинскую помощь.