Не по нормативу. Рязанская область оказалась одним из худших регионов России по качеству дорог

Рязанская область оказалась в двадцатке худших регионов России по качеству автомобильных дорог. Данные очередного исследования опубликовали РИА Новости. Рейтинг учитывал только дороги регионального и местного значения, федеральные трассы в расчет не брали.

Для составления рейтинга аналитики подсчитали долю региональных автомобильных трасс по итогам 2020 года, которые соответствуют нормативным требованиям.

Безоговорочным лидером стала Москва – в столице отличными можно назвать 97% всех местных автодорог. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ с 87,1%, замыкает тройку лидеров Краснодарский край – в регионе 84,5% трасс качественные.

Рязанской же области до таких показателей далеко – в регионе лишь 34,2% местных автодорог соответствуют нормативам. Поэтому аналитики поставили нашу область на 73 место из 85 возможных.

В аутсайдерах рейтинга Республика Алтай, там требованиям отвечают только 23,8% трасс, Кировская область с 22% и Архангельская область с 10% нормальных дорог.

Ранее Рязань вошла в десятку рейтинга самых опасных дорог – тех, где чаще всего происходят ДТП с конструктивной гибелью автомобиля (читать подробнее).