Рязань вошла в десятку регионов с самыми опасными дорогами: рассказываем, где чаще происходят ДТП Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Рязань вошла в десятку рейтинга самых опасных дорог, сообщает РИА «Новости». Речь идет о дорогах, где больше всего происходит ДТП с «конструктивной гибелью» автомобилей.

Выше Рязани в столь печальном рейтинге: Брянск, Иркутск, Вологда, Калуга, Иваново. Лучше, чем в Рязани дела обстоят в Ставрополе, Перми и Кемерове.

Как отметили эксперты страховой компании «Согласие», на частоту аварий, после которых машины не подлежат восстановлению, влияют:

- качество дороги;

- освещенность;

- размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам.

Какая конкретно в Рязани дорога самая опасная для автомобилистов, не сообщается, но по данным регионального управления МЧС, в регионе есть шесть наиболее опасных участков федеральных трасс М-5 и Р-22, общей протяженностью 89 км:

- Рыбновский район — с 170 по 174 км (М-5);

- Рязань — с 180 по 200 км (М-5);

- Спасский район — с 230 по 250 км (М-5);

- Шиловский район — с 280 по 295 км (М-5);

- Михайловский район — с 200 по 215 км (Р-22);

- Скопинский район — с 255 по 270 км (Р-22).

На трассе Р-132 опасных участков нет.

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