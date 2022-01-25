Рязань вошла в десятку регионов с самыми опасными дорогами: рассказываем, где чаще происходят ДТП
Фото: Татьяна ЭЙХМАН
Рязань вошла в десятку рейтинга самых опасных дорог, сообщает РИА «Новости». Речь идет о дорогах, где больше всего происходит ДТП с «конструктивной гибелью» автомобилей.
Выше Рязани в столь печальном рейтинге: Брянск, Иркутск, Вологда, Калуга, Иваново. Лучше, чем в Рязани дела обстоят в Ставрополе, Перми и Кемерове.
Как отметили эксперты страховой компании «Согласие», на частоту аварий, после которых машины не подлежат восстановлению, влияют:
- качество дороги;
- освещенность;
- размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам.
Какая конкретно в Рязани дорога самая опасная для автомобилистов, не сообщается, но по данным регионального управления МЧС, в регионе есть шесть наиболее опасных участков федеральных трасс М-5 и Р-22, общей протяженностью 89 км:
- Рыбновский район — с 170 по 174 км (М-5);
- Рязань — с 180 по 200 км (М-5);
- Спасский район — с 230 по 250 км (М-5);
- Шиловский район — с 280 по 295 км (М-5);
- Михайловский район — с 200 по 215 км (Р-22);
- Скопинский район — с 255 по 270 км (Р-22).
На трассе Р-132 опасных участков нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!