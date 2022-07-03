Полиция выступила с комментарием по поводу массовых задержаний на улице Почтовой

Массовые задержания на улице Почтовой ночью 3 июля прошли в рамках рейдов, целью которых силовики называют «выявление и пресечение противоправных деяний».

Массовые задержания на улице Почтовой прошли в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Проще говоря — рейдов. Так события, произошедшие в ночь на 3 июля, прокомментировали для КП-Рязань в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

«Проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправных деяний, в том числе с доставлением нарушителей в отделы полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщил представитель регионального управления МВД.

По какому принципу силовики забирали людей, в ведомстве уточнять не стали. Также пока неясно, сколько всего человек представители власти отвезли в отделы.