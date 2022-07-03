Силовики вновь провели задержания на улице Почтовой ночью 3 июля

Нескольких человек задержала полиция на улице Почтовой в ночь на 3 июля 2022 года.

На улицу Почтовую в Рязани в ночь на 3 июля вновь нагрянули силовики в полном обмундировании. Судя по фотографиям и видеоматериалам, присланным «КП-Рязань» очевидцами, работало, в том числе, и специальное подразделение МВД «Гром».

На кадрах, которые имеются в распоряжении редакции, видно, что задержаны как минимум четыре человека. Перед тем как увести мужчин, полицейские обступили их у дома №59.

Также очевидцы сообщили, что представители власти нагрянули в одно из заведений.

Впоследствии в УМВД по Рязанской области объяснили ночные события оперативно-профилактическими мероприятиями. Комментарий полиции публикует «КП-Рязань».

Ранее, в ночь на 26 июня, на улице Почтовой произошел конфликт со стрельбой. Четыре человека были ранены (читать подробнее).

Затем в соцсетях появилась информация о задержании в ночь на 2 июля нескольких десятков человек в рамках "профилактического рейда".