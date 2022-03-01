Рязанка украла ноутбук из квартиры случайного знакомого

Полицейские задержали 39-летнюю рязанку, украдшую из квартиры случайного знакомого ноутбук. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 36-летний мужчина, сообщивший, что у него украли ноутбук. Накануне в одном из питейных заведений он познакомился с женщиной, потом они продолжили вечер у него дома. В какой-то момент под влиянием спиртного хозяин жилища заснул. Когда он проснулся, то не обнаружил ни новой знакомой, ни компьютера.

Оперативники отправились в это заведение и выяснили круг знакомых подозреваемой. Ее разыскали и задержали. На допросе женщина сообщила, что не имела криминального умысла когда направлялась в гости.

«Когда же хозяин квартиры неожиданно заснул, женщина решила перед уходом забрать из жилища ноутбук, как компенсацию за испорченный вечер», - сообщили в полиции.