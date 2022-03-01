Рязань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 17:13

Пьяный рязанец зарезал своего 50-летнего соседа

Мужчина скончался в больнице от колото-резаных ран
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемый оставил следы не месте преступления. Фото: пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Подозреваемый оставил следы не месте преступления. Фото: пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

28 февраля в одной из рязанских больниц от колото-резаных ранений скончался 50-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Устанавливая причину смерти следователи выяснили, что к преступлению причастен сосед погибшего. Мужчина был ранее судим, а в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Суд избрал ему меру пресечения, отправив в СИЗО.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчину задержали по горячим следам.

Мужчину задержали по горячим следам.