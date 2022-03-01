Пьяный рязанец зарезал своего 50-летнего соседа

Подозреваемый оставил следы не месте преступления. Фото: пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

28 февраля в одной из рязанских больниц от колото-резаных ранений скончался 50-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Устанавливая причину смерти следователи выяснили, что к преступлению причастен сосед погибшего. Мужчина был ранее судим, а в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Суд избрал ему меру пресечения, отправив в СИЗО.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.