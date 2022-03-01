Региональный Роспотребнадзор не выявил загрязняющих веществ в воздухе после пожара на рязанском нефтезаводе.

Региональный Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе после пожара на рязанском нефтезаводе. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

После ликвидации пожарными возгорания Управление организовало мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в жилых районах Рязани с учетом направления ветра. Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воздуха и проверили их на содержание фенола, формальдегида, оксида углерода и диоксидов азота и серы, а также взвешенных частиц.

«Пробы с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы», - говорится в сообщении.

Пожар на рязанском нефтезаводе вспыхнул утром 1 марта. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. С огнем боролись 20 единиц техники и 82 человека. Локализовать, а после ликвидировать пожар удалось только в 12.13 (читать подробнее).