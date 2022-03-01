Временно исполнять обязанности главврача рязанской ОКБ будет Андрей Марков

Исполнять обязанности главврача рязанской ОКБ будет Андрей Марков. Фото: uzrf.ru.

Временно исполнять обязанности главного врача Рязанской областной клинической больницы будет Андрей Марков. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В настоящее время Андрей Марков занимает должность заместителя главврача по организационно-методической работе. Замещать действующего руководителя Марков будет во время отсутствия Карпунина на рабочем месте в связи с командировкой в республики Донбасса.

Ранее стало известно, что главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин вместе с коллегами отправился в лечебные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, чтобы помочь местным специалистам в лечении пациентов.