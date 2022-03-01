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Общество1 марта 2022 14:46

Временно исполнять обязанности главврача рязанской ОКБ будет Андрей Марков

Он занимает должность заместителя по организационно-методической работе
Источник:kp.ru
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Исполнять обязанности главврача рязанской ОКБ будет Андрей Марков. Фото: uzrf.ru.

Исполнять обязанности главврача рязанской ОКБ будет Андрей Марков. Фото: uzrf.ru.

Временно исполнять обязанности главного врача Рязанской областной клинической больницы будет Андрей Марков. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В настоящее время Андрей Марков занимает должность заместителя главврача по организационно-методической работе. Замещать действующего руководителя Марков будет во время отсутствия Карпунина на рабочем месте в связи с командировкой в республики Донбасса.

Ранее стало известно, что главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин вместе с коллегами отправился в лечебные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, чтобы помочь местным специалистам в лечении пациентов.