Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин отправился в Донбасс

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин вместе с коллегами отправился в Донбасс. Фото: @andrey_karpunin_md.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин отправился на работу в Донбасс. О предстоящей командировке специалист рассказал в своем Instagram во вторник, 1 марта.

«Я всю жизнь работаю с пациентами с тяжелой сочетанной травмой, а за последние два года приобрел опыт по организации ковид-госпиталя и интенсивной терапии тяжелых пациентов с коронавирусом. Уверен, что мои компетенции будут полезны для пациентов ДНР и ЛНР», - написал Карпунин.

Вместе с Карпуниным помогать донбасским медикам поехали заведующий первым хирургическим отделением ОКБ Владимир Барсуков, врач-стажер Леонид Хубезов, и экс-главврач Областной клинической больницы, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.

«Помощь и поддержка врачам нужна всегда, но в нынешней ситуации она необходима особенно. Ближайшие дни предстоит тяжелая работа, но я уверен, мы справимся», - отметил главврач ОКБ.