На Рязанском НПЗ рассказали о травмах пострадавших на пожаре работников

В результате пожара на Рязанском нефтезаводе пострадали два работника предприятия. Как сообщает пресс-служба АО «РНПК», относящегося к «Роснефти», они направлены в больницу с незначительными ожогами.

«На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего», - также отметили представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Пожар на нефтезаводе случился 1 марта 2022 года примерно в 09:47. О его ликвидации МЧС объявило в 12:13.

Ранее в РНПК заверили, что организовали на месте событий экологический мониторинг, и сделали вывод об отсутствии угрозы окружающей среде.