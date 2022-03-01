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Общество1 марта 2022 7:21

Режим QR-кодов в Рязанской области отменен

В опергруппе подтвердили, что устраивать проверки при входе организации теперь не обязаны
Источник:kp.ru
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С 1 марта 2022 года в Рязанской области перестал действовать режим QR-кодов.

С 1 марта 2022 года в Рязанской области перестал действовать режим QR-кодов.

С 1 марта 2022 года в Рязанской области перестал действовать режим QR-кодов. Недавним распоряжением губернатора со всех организаций и учреждений снята обязанность проверять при входе документы о прохождении вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

В опергруппе при региональном правительстве «КП-Рязань» отмену QR-кодов подтвердили.

Ранее в распоряжение 70-рг губернатор внес соответствующие изменения, ограничив срок действия пункта о QR-кодах до 28 февраля 2022 года. Этот пункт действовал с 30 октября 2021-го.