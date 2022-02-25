В Рязанской области с марта отменят режим QR-кодов

QR-коды с 1 марта 2022 года не нужно будет предъявлять при посещении торговых центров, заведений общепита, спортивных объектов и других мест, где это пока что необходимо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об отмене в Рязанской области режима QR-кодов с 1 марта 2020 года. Документ с изменениями коронавирусных ограничений официально опубликован 25 февраля.

В пункте 12.1 распоряжения 70-рг, который касается QR-кодов, до этого значилась одна дата, а именно дата их введения — 30 октября 2021 года. Теперь добавляется формулировка «по 28 февраля 2022 года».

Таким образом, если срок не будет продлен за оставшееся время, QR-коды теперь не нужно будет предъявлять при посещении торговых центров, заведений общепита, спортивных объектов и других мест, где это пока что необходимо.