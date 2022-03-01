Средняя зарплата в Рязанской области составила 40,4 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Средняя заработная плата в Рязанской области в 2021 году превысила отметку в 40 тысяч рублей, об этом пишет Рязаньстат. По сравнению с показателями 2020 года она выросла на 9,5%.

Уточняется, что при формировании рейтинга учитывались официальные заработные платы на предприятиях региона, доходы представителей малого бизнеса и предпринимателей в расчет не взяли.

Зарплаты выше средней по региону по подсчетам аналитиков Рязаньстата в минувшем году получали работники предприятий по производству пластмасс (42,5 тысячи рублей) и текстильных изделий (47,5 тысяч рублей).

Ниже среднего платили на производстве пищевых продуктов (34,2 тысячи рублей) и в архитектурных агентствах (25,9 тысяч рублей). Самыми низкооплачиваемыми по мнению рязанских статистиков стали курьеры – их заработок не превышал 20,2 тысяч рублей.

Интересно, что в декабре 2021 года средний заработок в Рязанской области вырос на 33,3% и составил чуть более 53 тысяч рублей (месяцем ранее он не превышал 39,8 тысяч).