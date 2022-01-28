В Рязанской области средняя зарплата составила 39,8 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Аналитики Рязаньстата подсчитали среднюю заработную плату в Рязанской области. Согласно свежим данным, в ноябре 2021 года рязанцы получали в среднем 39,8 тыс рублей.

Это на 14,3 процента больше показателей ноября 2020 года и всего на 0,6 процентов выше показателей октября 2021 года. Стоит отметить, что при формировании статистики учитывалась только официальная заработная плата.

Самые высокие зарплаты в регионе по данным рязанских статистиков получают разработчики компьютерных программ (90,3 тыс рублей) и сотрудники предприятий по производству оборудования для ПК (87 тыс рублей).

Самыми низкооплачиваемыми оказались агенты по подбору персонала и работники организаций по монтажу промышленного оборудования. Их заработная плата не превышает 12,8 тыс рублей.