Руководитель ПУВР отказался от работы в администрации Рязани

Руководитель сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев отказался от работы в городской администрации.

Руководитель сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев отказался от работы в городской администрации. Причины такого решения он объяснил на камеру.

По словам Парублева, незадолго до предложения Елены Сорокиной на уровне областного правительства рассматривалась возможность назначения его заместителем директора «Дирекции благоустройства города» и исполняющим обязанности руководителя.

- Конечно, я сказал да, потому что считаю предложение логичным. Но после этого диалога (до публичного отчета Сорокиной – Ред.) никакой информации не было, - сказал Парублев.

Дальше активист рассказал, что горадминистрация запросила резюме, и оказалось, что его кандидатура подходит только для должности старшего специалиста с возможностью исполнять обязанности заместителя директора. Комментируя этот момент, Парублев отметил, что не видит возможности что-то менять на такой должности: «Сегодня ты исполняешь обязанности, а завтра просто старший специалист».

- Так как это расходится с изначальным предложением и не соответствует моим компетенциям, я вынужден отказаться. По заработной плате у меня нет жестких требований. Одно желание — быть полезным, иметь возможность применить навыки, знания и опыт во благо города, - сказал Парублев.

Приглашение Елены Сорокиной прозвучало 12 февраля на ее публичном отчете.

- Если не слабак – то сработаемся, - сказала тогда глава администрации.

- Я не слабак, но мы не сработаемся, - сказал Парублев во время трансляции, как бы отвечая градоначальнице.

Также руководитель ПУВР дал пояснения насчет квалификационных требований. По его словам, в данном случае они определяются исключительно внутренними документами, однако изменить их мэрия не посчитала возможным. Парублев отметил, что имеет высшее образование по специальности «Менеджмент», учится на магистратуре Российской академии народного хозяйства и госслужбы (факультет государственного и муниципального управления), имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях.

- Я надеюсь, что у администрации города будут компетентные сотрудники, имеющие необходимую квалификацию, - заключил активист.