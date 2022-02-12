Елена Сорокина пригласила на работу руководителя популярного автомобильного сообщества

Елена Сорокина и Георгий Парублев.

В субботу, 12 февраля, в рамках публичного отчета глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила руководителю популярного автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани» должность в структуре ведомства.

К такому повороту событий привел вопрос Георгия Парублева, который он задал Елене Борисовне, о прекращении деятельности рабочей группы муниципалитета, отвечавшей за контроль состояния дорог.

- Георгий, приходите к нам работать. Если не слабак – то сработаемся, - сказала глава администрации.

Что касается Георгия Парублева, то он оказался не против попробовать свои силы на муниципальной службе, при этом подчеркнув, что конкретного предложения по конкретной должности не было.

- Если я смогу принести пользу городу, то я, конечно, «за». Но пока я не очень понимаю, какую должность мне могут предложить. Я не слабак и думаю если будут какие-то конкретные предложения – сработаемся, - ответил Парублев.

Кстати, именно Георгий Парублев оказался победителем народного голосования онлайн выборов мэра, которое «КП-Рязань» провела летом прошлого года.