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Происшествия28 февраля 2022 9:04

В Рязани на пешеходном переходе Ford сбили 18-летнего горожанина

Сделал это 20-летний водитель
Источник:kp.ru
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На улице Дзержинского в Рязани попал под машину 18-летний горожанин. Фото: 62.мвд.рф

На улице Дзержинского в Рязани попал под машину 18-летний горожанин. Фото: 62.мвд.рф

На улице Дзержинского в Рязани попал под машину 18-летний горожанин. Парень пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Ford Fusion.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, случилось это примерно в 19:50 у дома №64. Автомобилем управлял 20-летний рязанец.

«В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.

За пятницу и выходные в 8 ДТП на территории Рязанской области погибли два человека, 15 получили травмы различной степени тяжести. Обе смерти - результат автокатастрофы в Шацком районе.

За рулем Ford Fusion был 20-летний рязанец.

За рулем Ford Fusion был 20-летний рязанец.