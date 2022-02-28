В Рязани на пешеходном переходе Ford сбили 18-летнего горожанина

На улице Дзержинского в Рязани попал под машину 18-летний горожанин. Фото: 62.мвд.рф

На улице Дзержинского в Рязани попал под машину 18-летний горожанин. Парень пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Ford Fusion.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, случилось это примерно в 19:50 у дома №64. Автомобилем управлял 20-летний рязанец.

«В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.

За пятницу и выходные в 8 ДТП на территории Рязанской области погибли два человека, 15 получили травмы различной степени тяжести. Обе смерти - результат автокатастрофы в Шацком районе.