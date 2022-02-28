Появились подробности смертельного ДТП в Шацком районе

В ДТП на М-5 в Шацком районе два человека погибли и шестеро пострадали.

По предварительной информации, ДТП двумя погибшими в Шацком районе спровоцировала 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем SsangYong . Подробности автокатастрофы, случившейся 27 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Исходя из имеющихся данных, примерно в 13:05 на 346 километре трассы М-5 «Урал» водитель SsangYong не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с Audi, затем – с Ford Focus.

Контакт разбитого SsangYong с «Газелью» произошел по касательной.

В результате ДТП погибли водители SsangYong и Audi. Пострадали 50-летний пассажир SsangYong, 46-летняя и 8-летний пассажиры Audi.

Кроме того, травмы получил водитель, 2-летняя и 26-летняя пассажирки Ford.