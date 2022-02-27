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Происшествия27 февраля 2022 12:42

В массовом ДТП в Рязанской области два человека погибли и шестеро получили травмы

Жуткая авария произошла на федеральной трассе М-5 «Урал»на территории Шацкого района
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 27 февраля, около часа дня страшное ДТП произошло на 246-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Шацкого района. Столкнулись четыре автомобиля: SsangYong, Audi, Ford и «Газель».

По предварительным данным, в результате автоаварии погибли женщина-водитель SsangYong и мужчина-водитель Audi. Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Один из детей находился в автомобиле Audi, второй в - Ford.

На месте массовой аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение по трассе затруднено.