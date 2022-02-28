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Общество28 февраля 2022 7:49

С 1 марта по рязанским улицам начнет курсировать новый муниципальный автобусный маршрут

Он вводится в помощь автобусу №17 и свяжет микрорайон Канищево с центром города
Источник:kp.ru
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С 1 марта между микрорайоном Канищево и центром Рязани начнет курсировать дополнительный автобусный маршрут. Его анонсировала глава администрации Елена Сорокина в рамках публичного отчета 12 февраля.

Как сообщает Общественный совет при городском управлении транспорта, новый маршрут получит порядковый номер 5 и будет следовать от остановки «Телезавод» до площади Мичурина. Обслуживаться он будет автобусами особо большого класса.

«Это поможет жителям района Канищево быстрее и комфортнее доехать до крупных пересадочных узлов в центре города», - говорится в сообщении Общественного совета.

Ранее автобусы №5 ездили по городу и соединяли железнодорожный вокзал Рязань-1 с поселком Турлатово, но в 2018 году власти приняли решение заменить городской транспорт пригородным.