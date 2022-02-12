С 1 марта в Рязани запустят дополнительный автобусный маршрут из Канищева

Глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В субботу, 12 февраля, в рамках публичного отчета глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что в городе вводится дополнительный автобусный маршрут.

С 1 марта машины начнут курсировать от микрорайона Канищево до площади Мичирина.

Введение маршрута стало ответом на жалобы рязанцев о том, что в утренние часы пик люди не могут уехать из микрорайона на работу – весь транспорт идет битком.

- Маршрут вводится в помощь автобусу № 17, - сообщила Елена Борисовна.