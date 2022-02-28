Не стало Зинаиды Пехтеревой – педагога с 60-летним стажем

В Сасовском районе 27 февраля 2022 года не стало учителя русского языка и литературы Алешинской средней школы Зинаиды Пехтеревой.

В Сасовском районе 27 февраля 2022 года не стало учителя русского языка и литературы Алешинской средней школы Зинаиды Пехтеревой. Педагог с более чем 60-летним стажем до последнего дня оставалась преданной родной земле.

Зинаида Пехтерева родилась 22 февраля 1946 года в селе Калиновец Сасовского района, приводит ее биографию издание «Пресса». Еще 15-летней она была вожатой в пионерлагере, заведовала сельским клубом. Окончив Рязанский пединститут, юная Зинаида поступила на работу в Малостуденецкую школу, а спустя два года стала трудиться в Алешинской.

Зинаида Петровна была одним из самых уважаемых и узнаваемых педагогов, получала предложения о работе из разных городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда), но не покинула малой родины.

Уже в 28 лет Зинаиду Пехтереву наградили Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, через два года - значком «Отличник народного просвещения». Множество наград и грамот на разных уровнях она получала и в дальнейшем.