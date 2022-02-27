В ТРЦ «Премьер» в Рязани прошли учения МЧС

Фото: Telegram.

Ранним утром 27 февраля в рязанском ТРЦ «Премьер» прошли противопожарные учения. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что учения были специально организованны до открытия торгово-развлекательного центра, чтобы не помешать его нормальной работе.

Ранее информация о скоплении пожарной техники появилась в одном из рязанских Telegram-каналов.

Напомним, что 19 февраля в торгово-развлекательном центре «Премьер» на Московском шоссе также прошли плановые пожарно-тактические учения.