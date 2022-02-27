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Общество27 февраля 2022 7:20

В ТРЦ «Премьер» в Рязани прошли учения МЧС

Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства
Источник:kp.ru
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Фото: Telegram.

Фото: Telegram.

Ранним утром 27 февраля в рязанском ТРЦ «Премьер» прошли противопожарные учения. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что учения были специально организованны до открытия торгово-развлекательного центра, чтобы не помешать его нормальной работе.

Ранее информация о скоплении пожарной техники появилась в одном из рязанских Telegram-каналов.

Напомним, что 19 февраля в торгово-развлекательном центре «Премьер» на Московском шоссе также прошли плановые пожарно-тактические учения.