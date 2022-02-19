В ТРЦ «Премьер» прибыли пожарные – идут учения

Субботним утром 19 февраля в торгово-развлекательном центре ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе начались плановые пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В учениях руководство ведомства задействовало более 30 человек и 12 единиц спецтехники.

Цель учений – отработать вопросы эвакуации и тушения условного пожара.

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