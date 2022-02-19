В ТРЦ «Премьер» прибыли пожарные – идут учения

Субботним утром 19 февраля в торгово-развлекательном центре ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе начались плановые пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В учениях руководство ведомства задействовало более 30 человек и 12 единиц спецтехники.
Цель учений – отработать вопросы эвакуации и тушения условного пожара.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!