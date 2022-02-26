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Общество26 февраля 2022 15:02

В подвале жилого дома в Рязани оказались замурованы две собаки

Неделю животные лаяли и скулили, не имея возможности выбраться
Источник:kp.ru
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Из подвала жилого дома 15в по улице Интернациональной в Рязани вызволили двух собак. Фото: Ирина МИНАЕВА

Из подвала жилого дома 15в по улице Интернациональной в Рязани вызволили двух собак. Фото: Ирина МИНАЕВА

Из подвала жилого дома 15в по улице Интернациональной в Рязани вызволили двух собак. Животные оказались замурованы, когда отверстие, через которое они попали внутрь, заварили решеткой.

На протяжении нескольких дней (даже недели, если верить информации очевидцев) местные жители слышали, что в подвале кто-то лает и скулит, но до горадминистрации информация через соцсети дошла только 26 февраля.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника управления ЖКХ сообщили, что управляющая компания в субботу выпустила собак из подвала.