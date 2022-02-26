Пожар уничтожил в Касимове историческое здание – Дом Ергакова

Вечером 25 февраля 2022 года в Касимове сгорел объект культурного наследия регионального значения – «Дом Ергакова – XIX век», расположенный по адресу: улица академика Уткина, 12.

Сообщение о пожаре поступило в 16:57 на пульт дежурного. К моменту прибытия первых пожарных расчетов пламя охватило крышу нежилого исторического двухэтажного дома размером 25 на 30 метров (читать подробнее с видео).

Дом Ергакова получил статус памятника в январе 2014 года. Соответствующий приказ подписал тогдашний и.о. министра культуры Рязанской области (ныне действующий министр) Виталий Попов.

По предварительным данным, на недавнем заседании Касимовской городской Думы дом передали местной РПЦ.

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