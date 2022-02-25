На улице Уткина в центре Касимове произошел серьезный пожар

В пятницу, 25 февраля, в 16.57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Уткина в райцентре Касимов. К моменту прибытия первых пожарных расчетов пламя охватило кровлю нежилого исторического двухэтажного дома размером 25 на 30 метров.

Пожар случился неподалеку от школы №2. Движение автотранспорта по улице перекрыли.

К 17.47 расчетам удалось локализовать огонь.

На месте ЧП работают четыре единицы техники и 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Ликвидация возгорания продолжается.