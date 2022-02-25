Владимир Хотиненко о фильме рязанского режиссера «Дорога домой»: Это очень достойная работа

Защита прошла в режиме ВКС. Владимир Хотиненко с экрана благодарит Дмитрия Просукова за представленную работу.

В пятницу, 25 февраля, режиссер Дмитрий Просуков защищал дипломную работу на Высших курсах сценаристов и режиссеров им. Данелии с документальной драмой «Дорога домой».

Высшие курсы – послевузовское учебное заведение, созданное в 1963 году и готовящее специалистов основных кинематографических процессов. Дмитрий Просуков окончил мастерскую Владимира Хотиненко более 15 лет назад, но защитить диплом ранее возможности не было.

Работа над совместным проектом «Комсомольской правды» и издательства «Пресса» - документальной драмой «Дорога домой» – открыла такую возможность.

Защита прошла успешно. Лента вызвала одобрение и была отмечена, как удачная дипломная работа, всеми без исключения членами художественного совета.

- Мы всегда были спокойны за Диму, – сказал Владимир Хотиненко. – Он очень ответственно относится к профессии, он компетентен в профессии. Когда я посмотрел фильм, понял – что это достойная работа. Я не поклонник документальных драм. Возможно, это вообще первая докудрама, которую я посмотрел нормально. Что касается тех фрагментов с реконструкцией сцен военных лет, о которых говорили коллеги, то они очень чувственны. Они не формально иллюстрируют события, что часто бывает в таком жанре. И я тоже считаю, что они необходимы и уместны.

Фильм «Дорога домой» выложен в открытом доступе на сайте YouTube.

ВАЖНО!

Поддержку при создании документальной драмы «Дорога домой» оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».

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