«Дорога домой» – фильм-драма о рязанском фронтовике заставил зрителей плакать

Кадр со съемочной площадки.

7 декабря в библиотеке имени Горького создатели официально представили документальную драму «Дорога домой» (режиссер - Дмитрий Просуков, главный оператор - Сергей Карпов). Фильм снят по мотивам книги рязанских журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма Домой», составленной из 150 писем фронтовика-рязанца Арсения Благонравова.

Для документально-игровой ленты авторы книги придумали самостоятельную сюжетную линию, в которой художественный прототип Арсения актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны проходят журналисты, которые исследуют обстоятельства жизни и исчезновения без вести красноармейца Благонравова. Это совместный проект рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» и издательства «Пресса».

Съемки проходили в Рязани и Рязанской области, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии и Москве. Работа над фильмом длилась почти два года.

Перед началом просмотра создатели фильма рассказали о том, что для каждого из них значил этот проект. Почему они отказались от использования кадров военной кинохроники, почему стремились задействовать в съемках как можно больше обычных рязанцев.

31 минута 18 секунд – такой хронометраж ленты. Полчаса пролетают буквально на одном дыхании. На экране все по-взрослому: взрывы, стрельба, мчащийся по лесу паровоз, красоты Русского севера.

Зрители в зале дали высокую оценку «Дороге домой»!

Съемочная группа и актеры фильма на презентации. Фото: Екатерина ПАНИНА.

Первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова поделилась своими эмоциями:

- Авторам удалось уловить и, самое главное, передать дух военного времени. Происходящее на экране настолько искреннее, что невозможно не сопереживать.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что создателям удалось главное – вернуть домой после стольких лет неизвестности рязанского парня Арсения Благонравова.

- Спасибо, что в такой живой экранизированной форме даете возможность донести до молодежи переживания и трагедию их сверстника, который к своим двадцати годам прошел тяжелый жизненный путь, - поблагодарил Аркадий Васильевич.

Директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина выразила надежду на продолжения творческого союза авторов фильма и коллектива библиотеки.

Поддержку проекту оказало Правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор), Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламного производственная компания «Арт-Процесс».