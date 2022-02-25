Последние новости по делу Елены Логуновой: поиск возобновится после схода снега

Последние новости по делу Елены Логуновой: поиск девушки возобновится после схода снега.

Последние новости по делу Елены Логуновой: частный детектив Екатерина Шумякина анонсировала возобновление поисков пропавшей рязанки весной. Детектив выложила в сториз фотографию, где она вместе с мамой Елены – Наталией Кошелевой возле здания СУ СК России по Рязанской области.

«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Скоро сойдет снег, и мы продолжим поиски. Сегодня ровно семь месяцев как пропала Лена. Где все началось, там и закончится», - пообещала Шумякина.

Ранее бывший руководитель спецгруппы по расследованию неочевидных убийств, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин рассказал «КП-Рязань», что нужно сделать, чтобы раскрыть это преуступление.

— Нельзя искать потерпевшую, когда не знаешь, где искать, — говорит Дмитрий Матвеевич. — Но самый высший пилотаж следователя, когда он доказывает вину преступника даже без его показаний. Что касается дела Елены Логуновой, то, повторюсь, это сложная, кропотливая работа… (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!