Конфликт в соцсетях двух школьников закончился тяжелыми травмами и уголовным делом

Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На скамье подсудимых окажется 14-летний подросток!

Установлено, что в декабре 2021 года общение в социальных сетях двух михайловских школьников окончилось конфликтом. Мальчики 14 и 15 лет, учившиеся в разных учебных заведениях, решили встретиться на улице и окончательно выяснить правоту. Встреча переросла в драку, во время которой один из парней жестоко избил другого. Потерпевшему причинен тяжкий вряд здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательная база. В настоящее время дело передано в суд.