В Рязанской области на 14-летнего подростка завели уголовное дело

В Михайлове 14-летний школьник предстанет перед судом за драку, зачинщиком которой он стал, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Как установило следствие, конфликт между двумя подростками 14 и 15 лет произошел в декабре 2021 года. Сначала мальчики «на повышенных тонах» переписывались в одной из социальных сетей. Позже, когда оба школьника встретились лично на одной из улиц в Михайлове, словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

В результате 15-летний паренек получил тяжелые травмы, а его родные обратились с заявлением в полицию.

В отношении зачинщика драки, 14-летнего подростка, следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.