Прокуратура выявила многочисленные нарушения в рязанском перинатальном центре

В рязанском перинатальном центре прокуратура и Росздравнадзор выявили многочисленные нарушения.

«Первая проверка в медучреждении проводилась после инцидента в семье Инзиных, у которых после родов скончался ребенок, - цитирует заместителя прокурора Рязанской области Алексея Дикарева агентство «7 новостей».

По результатам проверок прокуроры вынесли соответствующие представление, в том числе главному врачу, а нескольких должностных лиц привлекли к ответственности.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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