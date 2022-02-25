В Рязани продают спорткомплекс «Дельфин» по сниженной цене.

В Рязани продают спортивный комплекс, расположенный по адресу: улица Интернациональная, 5ж (по указанному адресу находится спорткомплекс «Дельфин»). Соответствующее объявление разместили на портале «Авито».

Спорткомплекс включает в себя бассейн с шестью дорожками, тренажерный, танцевальный и универсальный залы.

Среди положительных факторов продавец ООО «Близ» из Белгорода отметил, удачное расположение объекта - центральная часть спального района Рязани.

«На улице с достаточно высокой интенсивностью транспортного и пешеходного потока и наличием места для парковки», - говорится в объявлении.

Цена объекта – 40 тысяч рублей за 1 кв. метр. Общая площадь объекта – 2472 кв. метра. То есть, спорткомплекс «Дельфин» продается за 98 млн 880 тысяч рублей.

Отметим, что спорткомплекс продается как минимум с января 2022 года. Первоначальная стоимость объекта составляла 103,8 млн рублей (читать подробнее).

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