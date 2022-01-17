Спорткомплекс «Дельфин» в Рязани выставлен на продажу

В Рязани выставлен на продажу спортивный комплекс «Дельфин» на улице Интернациональной.

В Рязани за 103,8 млн рублей выставлен на продажу спортивный комплекс «Дельфин» на улице Интернациональной, 5 «ж». Объявление от белгородского ООО «Блиц» появилось на сайте Avito.

Спорткомплекс ввели в эксплуатацию в 2015 году. Он оснащен 25-метровым бассейном с шестью дорожкам, тренажерным, танцевальным залами, а также универсальным залом для игровых видов спорта.

Строила объект группа компаний «Новый город», а «инициатором» значился тогдашний и нынешний депутат гордумы Сергей Каравев. Через два года после завершения работ в отношении «Нового города» (ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ») началась процедура банкротства.