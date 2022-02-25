Рязанское МЧС проведет второе за месяц учение по ликвидации последствий условного происшествия.

25 февраля силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области проведут плановую тренировку по ликвидации последствий условного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты МЧС отработают сбора и выезд аэромобильной группировки.

Цель учений – совершенствование практических навыков, проверка надежности систем управления, связи и оповещения.

Всего в командно-штабном учении задействуют более 20 единиц техники и 50 человек личного состава.

Месяц назад, 26 января, региональное управление МЧС уже проводило учения, чтобы проверить готовность подвижного пункта управления и аэромобильной группировки для выдвижения в место условного происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!