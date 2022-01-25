Под Рязанью 26 января пройдут масштабные учения МЧС.

26 января в Рязанской области пройдет командно-штабное учение регионального управления МЧС.

Во время учения руководители ведомства проверят готовность подвижного пункта управления и аэромобильной группировки для выдвижения в место условного происшествия.

Предполагается, что в командно-штабном учении будут участвовать более 20 единиц техники и 50 человек личного состава.

Отметим, что в январе 2022 года с вероятностью возникновения 0,05% в регионе возможна одна природная ЧС не выше межмуниципального уровня. За последние 20 лет в январе на территории Рязанской области произошла только одна природная ЧС – из-за сильных морозов погибли озимые зерновых культур.

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