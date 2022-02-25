Еще десять беженцев из Донбасса попали в больницы Рязани – всего 62 человека.

По состоянию на 25 февраля 10:00, в рязанских больницах находятся 62 беженца из Донбасса, из них – 29 детей. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.

«Двое взрослых проходят лечение по заболеваниям, не связанным с коронавирусом. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Дети госпитализированы вместе со своими мамами», - говорится в сообщении чиновников.

В пунктах временного размещения в Рязанской области в настоящее время находятся 688 беженцев из Донбасса, из них - 346 детей, в том числе 152 дошкольника.

Ранее сообщалось, что в больницах Рязани лечатся 52 беженца, прибывших в область из Донецкой и Луганской народных республик (подробнее).

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